La descente aux enfers continue. Toujours officiellement époux de Caroline de Monaco malgré une vie que tout sépare désormais, Ernst-August de Hanovre a été arrêté dans son chalet cossu de Grünau im Almtal, en Haute-Autriche, ce lundi 7 septembre.

Un passage en psychiatrie

Après un été houleux marqué par un passage en psychiatrie, le chef de la plus vieille maison ducale d’Europe, arrière-petit-fils de l’empereur allemand et roi de Prusse Guillaume II, et cousin de l’actuelle reine d’Angleterre, a donc été écroué. Le motif ? Maltraitance physique et mentale, et coercition envers ses employés excédés. La police, intervenue dans l'après-midi, a encerclé les lieux et filmé la procédure. Le 15 juillet dernier, le Duc de 66 ans, émacié, avait dénoncé les violences policières subies lors d'une première arrestation dans les colonnes du journal Kronen Zeitung. Les forces de l'ordre ont nié les faits et assurent qu'il avait brandi un couteau à leur arrivée. Une spirale de violence qui a donc touché à sa fin.