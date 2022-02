Et de deux pour Julie Denayer et Adrien Devyver People Charles Van Dievort La famille du couple va bientôt s'agrandir © DEMOULIN BERNARD/ENNIO CAMERIERE

Déjà parents d’un petit Gaspar né en 2018, Julie Denayer et Adrien Devyver attendent leur second enfant. Ce sont nos confrères de Ciné-Télé-Revue qui annoncent la bonne nouvelle. Inutile de cherher sur les réseaux sociaux la moindre trace de cela, , les animateurs de RTL et de la RTBF restent toujours très discrets concernant leur vie privée, bien que lui soit l’auteur de deux livres sur la paternité. Ils ne partage pas non plus de photo ou de video de leur premier enfant, si ce n’est de dos.