Trois enfants en trois ans et demi !

Bar Refaeli - qui était sublime lors de la dernière soirée de l’Eurovision, qu’elle coprésentait - et son mari, l’homme d’affaires Adi Ezra, ont annoncé la naissance de leur troisième bébé. Non sans humour, le mannequin de 34 ans, sous la photo d’elle en blouse d’hôpital postée sur son compte Instagram, a ajouté cette légende : "Voilà à quoi ressemble le vrai GLAM." Et, plus loin : "La vie est belle."

Pour le reste, on ne sait pas encore si Liv, née en août 2016, et Elle, qui a vu le jour 20 octobre 2017 ont désormais une petite sœur ou un petit frère… Même si les médias israéliens croient savoir que Bar et Adi ont accueilli un premier fils.