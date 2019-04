Et si vous vous retrouviez nez à nez avec un dragon, vous feriez quoi ? Nous avons posé la question aux acteurs de GOT.

Emilia Clark

"Si c’est en sortant d’un pub ! J’essaye de me rappeler ce que j’ai bu ! (rires). Dans le cas contraire, je lui offre une chèvre bien dodue, tout de suite, afin de contrôler tout de suite les bas instincts de la bête ! De le calmer ! Une fois rassasiée et si on fait vraiment ami-ami, je lui demande si je peux grimper sur son dos afin de me rendre dans un endroit merveilleux ! Si possible, tranquille et sans paparazzis…"

Kit Harrington

"Je m’assure déjà qu’il n’a blessé personne et j’essaie de comprendre ensuite comment il a passé l’immigration ! Si ça se trouve, en effet, les dragons sont entrés illégalement sur le territoire. La question ensuite, c’est de savoir si les autorités lui donneront un permis de séjour ?"

Nicolaj Coster-Waldau

"Je lui demande de me faire le tour de Paris by night avec ma femme. L’idée… c’est que la bestiole se pose tout en haut de la tour Eiffel afin d’avoir une vue imprenable ! Si elle est de bonne humeur, je lui demande si elle est OK pour descendre dans le Midi de la France. Je lui file un pourboire bien entendu !"

Sophie Turner

"Vous me prenez de court ! Comme je suis d’une nature curieuse et accueillante, j’essaie de sociabiliser avec la bête. Je lui demande d’où elle vient ? Qu’est-ce qu’elle aime faire à part cracher des flammes ? Quelles sont ses intentions ? Vous savez, malgré mon jeune âge, j’ai appris qu’il faut toujours se méfier des apparences…"

Maisie Williams

"Je pense que je fais tout de suite un selfie pour immortaliser cette rencontre. Je ne voudrais pas qu’on m’interne une fois que je raconte ça à des potes ! J’ai toujours été fascinée par cette créature. Je me planterai bien devant le dragon et je lui demanderai de me raconter sa vie en long et en large. Je prendrai bien entendu tout un tas de notes !"

Peter Dinklage

"Comment je réagis ? Je lui demande s’il est OK pour remplacer la vieille chaudière de ma maison. Rien de plus écolo et efficace qu’un dragon pour réchauffer l’intérieur ! Surtout les froides nuits d’hiver. Je suis sûr que quelques flammes en direction des tuyaux suffiront. Mais attention, avec modération. Je ne voudrais pas non plus qu’il me crame ma propriété avec une flamme mal réglée ou mal dosée…"