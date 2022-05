"Look d'exception"

"L'actrice belge a brillé de mille feux lors de la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes", note Paris Match France au sujet de "l'étincelante" maîtresse de cérémonie en robe à strass Saint Laurent et bijoux Cartier. "Un look d'exception pour une circonstance exceptionnelle", souligne Madame Figaro qui la qualifie volontiers d'"éblouissante" et "glamour". La compagne de Niels Schneider a "une nouvelle fois fait forte impression sur le tapis rouge" insiste pour sa part le magazine Gala. Même son de cloche sur les réseaux sociaux où Virginie Efira a été encensée toute la soirée.