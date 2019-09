Ils se sont dit oui le 21 août dernier, en Corse. Mais en cachette ou presque. En dehors des convives, personne ne savait que Jenifer avait épousé Ambroise Fieschi cet été. Ce jour-là, il était 20 h 15 quand ils se sont passé la bague au doigt.

C’est Paris Match, dans son édition de la semaine, qui a dévoilé l’information et publié les photos des nouveaux époux. La chanteuse et coach de The Voice Kids sur TF1 y apparaît rayonnante.

C’est une renaissance pour celle qui a très difficilement vécu l’accident de voiture mortel dans lequel elle a été impliquée en 2017, au retour d’un concert en Belgique, ainsi que l’assassinat de son oncle quelques mois plus tard. On la voit tout sourire et amoureuse comme jamais dans une robe de mariée sexy à souhait.

Pour le voyage de noces, la belle devra encore se montrer patiente, indique Paris Match. En effet, quatre jours plus tard elle a repris le chemin de la scène pour poursuivre la tournée qui accompagne la sortie de son dernier album, le très plébiscité Nouvelle page.