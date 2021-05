"C’est plus compliqué. Pour le prince héritier, il suffit de suivre le cours des choses. Mais rien n’est défini quant au rôle du second et de son épouse, ni à l’écrit ni à l’oral. Mon père a connu la même insatisfaction et n’a jamais réussi à obtenir une clarification de sa place au sein de la famille royale".

Ce statut de second a toujours existé au fil de l’Histoire, provoquant parfois des extrémités comme des assassinats, empoisonnements voire des guerres. Le prince Joachim qui travaille à présent à Paris comme attaché militaire auprès de l’ambassade, estime que le prince Harry a été très courageux dans sa démarche de quitter le clan Windsor, insatisfait et frustré de sa marge de manœuvre.

Pourtant ce duo entre l’héritier et son frère/sœur s’est souvent aussi présenté sous de bons auspices. Le roi Louis XIV entretenait une relation très proche avec son frère Philippe dit Monsieur, malgré leurs caractères différents le roi Léopold II et son frère le prince Philippe avaient une relation fraternelle. Aux Pays-Bas, le roi Willem Alexander a toujours pu compter sur ses frères le prince Constantijn et le défunt prince Friso qui menaient une carrière professionnelle en marge de la Cour.

En Espagne, si la princesse des Asturies est mise en avant de par son statut d’héritière du trône, sa sœur l’infante Sofia ne semble pas en prendre ombrage, bien au contraire se montrant à chaque fois encourageante pour sa sœur aînée lorsque celle-ci doit prononcer un discours.

En Belgique, l’insatisfaction du prince Laurent est connue de tous mais n’est pas dirigée vers son frère le roi Philippe qui de l’aveu-même du prince s’est toujours montré attentif à son égard. On se souviendra aussi des relations exécrables entre le roi Léopold III et son frère le prince Charles. Des relations qui culminèrent jusqu’au schisme lorsque le prince Charles occupa la fonction de régent du royaume pendant la Question royale, malgré des tentatives de rapprochement, les deux fils du roi Albert Ier et de la reine Elisabeth, moururent fâchés à trois mois d’intervalle en 1983.

En revanche, les rois Baudouin et Albert ont toujours entretenu une relation fraternelle fluide. C’est le brutal décès du roi Baudouin à 62 ans à peine qui projeta son frère bien malgré lui sur le trône qu’il n’avait jamais convoité.

Comme il transparaît de cet entretien en toute franchise du prince Joachim de Danemark que la posture n’est pas évidente. Les monarchies sont appelées à évoluer et à se resserrer autour d’un cercle restreint de membres actifs. Tout un exercice pour les princes et princesses qui de par leur statut royal mais de non-héritiers au trône, se retrouvent à devoir trouver un équilibre dans un monde professionnel extérieur où toute la subtilité est d’y faire sa place par soi-même.

La jeune génération des princes est quant à elle éduquée dans cette perspective et s’adaptera logiquement sans grand souci comme c’est déjà le cas par exemple pour les enfants de la princesse Astrid de Belgique.