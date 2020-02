L'actrice de 45 ans n'a rien contre le fait de vieillir.

Alors qu’un internaute lui faisait remarquer avec un tact tout personnel qu’elle devenait âgée, Eva Mendes n’a pas hésité à recadrer l’indélicat sur Instagram : "Dieu merci, je vieillis. Cela signifie que je suis toujours là. Je vais avoir 46 ans et je suis reconnaissante tous les jours de prendre de l’âge. Votre commentaire était censé me faire me sentir mal ? Ce n’est pas le cas." Le goujat ne serait pas un pote de Yann Moix, par hasard ?