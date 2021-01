C’est sur une plage de sable d’un blanc virginal de l’archipel de Hawaï, une plage infestée de moustiques sournois et à proximité d’une carcasse d’avion que la Robinsonne Cruso-hyène la plus polissonne de Lost - ex-série phare de TF1 - s’est fait connaître. Bref, le genre de sexy disparue qu’on n’avait pas envie de perdre de vue. Depuis, cette créature made in Canada a fait un sacré bout de chemin. Dernière apparition remarquée, celle de super-héroïne rappliquant dare-dare pour sauver le monde, la veuve et l’orphelin. Le film s’intitulait Ant-Man et la Guêpe. Aujourd’hui, c’est dans la peau d’une mère de famille en guerre contre les Big Pharma, qu’Evangeline Lilly va ferrailler. Un drame fort, émouvant qui dénonce les pratiques de certains médecins à la solde de lobbies puissants. Bref, une nouvelle fois, la star nous administre une belle leçon de courage…