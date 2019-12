Exaspérée par les critiques, Britney Spears a poussé un coup de gueule sur Instagram.

"Joyeuses fêtes les amis !!!! J’adore partager des choses avec vous tous… mais c’est devenu difficile de continuer à le faire à cause de personnes qui sont très méchantes dans leurs propos, a écrit la chanteuse de 38 ans. Si vous n’aimez pas un post… gardez-le juste pour vous et arrêtez de suivre cette personne !!! Il n’y a aucune raison de faire des commentaires méchants et d’intimider les gens. Soyez heureux et bonnes fêtes à tous et que Dieu vous bénisse !!" SPEARS