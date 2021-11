Plusieurs expositions programmées dans la perspective du Jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth en 2022 avec pour thèmes : son accession au trône, son couronnement et les jubilés antérieurs.

Du 22 juillet au 2 octobre 2022, le palais de Buckingham accueillera une exposition comprenant les premiers portraits officiels de la souveraine réalisés en 1952 par Dorothy Wilding. Ils ont ensuite servi de base pour les timbres à l’effigie de la reine. Le diadème de diamants porté lors de ses séances de photos et hérité de sa grand-mère la reine Mary, est aussi présenté.

Du 7 juillet au 26 septembre 2022, le château de Windsor présentera une exposition centrée sur la cérémonie du couronnement avec en pièce vedette la robe portée par la reine en l’abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Confectionnée par le couturier Sir Norman Hartnell, elle avait nécessité pas moins de 3.500 heures de travail.

Le palais d’Holyroodhouse à Edimbourg en Ecosse abritera l’exposition - du 14 juillet au 25 septembre 2022- sur les précédents jubilés d’argent, or et diamant. Des tenues de la reine portées en ces occasions seront présentes.

En marge de ces expositions consacrées à la souveraine et à son Jubilé de platine, d’autres expositions seront également déployées. Du 8 avril 2022 au 12 mars 2023, la Queen’s gallery à Londres présentera l’exposition Japon : Cours et culture, les écuries royales de Buckingham montreront au public des voitures et calèches utilisées par la reine tandis que la Queen’s gallery à Edimbourg sera le lieu d’ancrage de l’exposition "Pièces maîtresses de Buckigham Palace" du 25 mars au 25 septembre 2022.

Très durement impactés par la pandémie et les fermetures de plusieurs mois en 2020 et 2021, les palais royaux britanniques espèrent bien renflouer leur trésorerie avec cet alléchant programme historico-culturel.