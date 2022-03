Un échange surréaliste et hilarant. Comme d'autres célébrités, Julien Doré se fait régulièrement usurper son identité. Les faux profils profitent de la crédulité des fans pour demander des sommes d'argent sur internet. Le chanteur français a dénoncé la pratique en partageant une conversation cocasse avec l'un d'entre eux.

"Je viens d’échanger avec le vrai Julien Doré"



"Depuis combien de temps me suivez-vous ?", lui demande d'abord le charlatan. "Koh-Lanta 2007", lui répond Julien Doré. "Connaissez-vous quelques titres de mes morceaux ?", rétorque ensuite le faussaire. "Il est où le bonheur (de Christophe Maé, Ndlr)", glisse le compositeur du tac au tac, captures d'écran à l'appui. L'échange se termine avec une photo où le Français adresse un doigt d'honneur à l'escroc pour lui prouver qu'il s'agit bien de lui. Mythique.

"Je viens d’échanger avec le vrai Julien Doré... Il a l’air cool mais il finit toujours par avoir besoin de tunes et me demander mon numéro de CB. Les amis, je vous le redis ici : faites attention aux nombreux faux profils qui vous contactent sur Insta et Facebook (généralement en réponse à vos commentaires) et qui finissent toujours par vous demander de l’argent (sur Whatsapp, etc)", a ajouté le chanteur sur un ton un brin plus sérieux.