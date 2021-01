Un cap symbolique. La princesse Josephine et le prince Vincent fêtent leur tout premier anniversaire à deux chiffres en cette année 2021. L'occasion pour la famille royale danoise de diffuser de nouveaux portraits des jumeaux, nés à vingt-six minutes d'écart au Rigshospitalet de Copenhague.

Tour à tour sérieux, complices et taquins, les petits-enfants de la reine Magrethe II y affichent leur relation fusionnelle unique. "Des enfants beaux et plein de charme", "je fonds pour mini-Frederik et mini-Mary", "tellement mignons", ont notamment commenté les Danois sur Instagram.

C’est dans les neiges des Alpes suisses que le prince Vincent et la princesse Josephine de Danemark avaient soufflé leurs neuf bougies en 2020.