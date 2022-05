La place Verte de Charleroi et ses alentours sont des coins familiers de Fanny Jandrain et de ses trois filles, Capucine (9 ans), Blandine (6 ans) et Victoire (4 ans). C’est dans les boutiques, restaurants et lieux culturels qui subliment les rues carolos que l’animatrice aime passer du temps avec sa "tribu de nanas". " Je suis originaire de Charleroi. C’est ici que j’ai grandi. J’y reviens donc souvent que ce soit pour aller au cinéma, pour déjeuner ou encore pour aller acheter des livres", explique Fanny Jandrain attablée dans l’un des restaurants entourant la place Verte. "Le dimanche, vous pouvez être sûrs de nous y croiser. C’est le jour où j’ai la casquette de maman-taxi. J’accompagne mes filles à la danse et après avoir été les rechercher, on mange un bout dans le centre. On a nos habitudes."

Votre vie professionnelle se déroule principalement à Bruxelles. Pourquoi avoir donc fait le choix d’habiter dans les environs de Charleroi ?

"Avant d’avoir des enfants, on vivait à Bruxelles avec mon compagnon. Puis, quand on a eu Capucine, le choix de se rapprocher de Gerpinnes, où vivent mes parents, s’est fait très naturellement. Ils sont très impliqués dans la vie de leurs petits enfants. Il était donc impensable qu’ils fassent une heure de route tous les jours pour pouvoir les voir. On a donc choisi d’habiter entre Charleroi et Bruxelles. Mon compagnon qui est Bruxellois s’y retrouve aussi. Ici, nous ne sommes jamais seuls. Je n’ai qu’un coup de téléphone à donner et j’ai ma famille autour de moi."

(...)