Faustine souffrait de deux syndromes rares : "Je souffre le martyr"

La jeune femme souffrait en fait de deux maladies rares. A savoir l’Encéphalomyélite myalgique (EM), un syndrome de fatigue chronique. Mais aussi le syndrome de Gougerot-Sjögren (SFC), un trouble du système immunitaire qui se caractérise par le dessèchement des yeux et de la bouche. "On m'a indiqué à l'instant qu'elle avait demandé l'euthanasie en Belgique. Elle s'est éteinte entourée des siens, mettant fin à sa douleur." D'après ces dires d'une de ses amis, sa souffrance devenant insupportable au fil du temps, Faustine aurait choisi d’avoir recours à l’euthanasie en Belgique. Vu que la pratique est illégale en France. “Je souffre le martyre, mais il n’existe aucun traitement pour ces pathologies", avait-elle confié dans le magazine Closer en 2015. "Je suis en permanence dans un état d’épuisement extrême. Ni le repos ni le sommeil ne me permettent de récupérer. La migraine et les douleurs articulaires et musculaires ne me quittent pas."





Nagui va réunir des fonds

Suite à l'annonce de son décès, les hommages du côté de la Star Ac' ne se sont pas faits attendre. A commencer par l'animateur de l'émission de TF1, Nikos Aliagas. “C’est une grande tristesse et une grande injustice”, a-t-il ainsi réagit. “J’apprends la disparition de la jeune Faustine qui avait participé à la Star Ac’ en 2006, a encore notamment écrit Mathieu Johann (saison 4 du télé-crochet). Faustine se battait depuis des années contre la maladie. Mes pensées s’envolent vers elle et ses proches."

"J'ai deux pathologies rares, dont on n'entend jamais parler et c'est un vrai enfer à vivre au quotidien. Il n'y a pas de recherches en France et il n'y a pas d'avancées." Dix ans après son passage dans la “Star Academy", Faustine avait aussi participé à l’émission de Nagui, “N’oubliez pas les paroles”, sur France 2. La chanteuse en avait profité pour expliquer son état de santé: “Je suis là, mais d’autres sont dans leur lit, ne peuvent plus bouger, ni s’alimenter correctement. Moi j’ai la chance d’avoir ma maman qui est là et qui m’aide depuis six ans, et d’avoir un moral d’acier. Je suis là et j’irai de mieux en mieux!” L'ex-candidate avait alors demandé à l’animateur d’organiser un spectacle pour réunir des fonds pour les patients atteints de ces deux maladies rares dont elle souffrait. “Nous allons y travailler” lui a répondu Nagui, de manière posthume, ce week-end sur Twitter. “Toutes mes tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches, de tout cœur avec vous."

Ses voisins sous le choc

"On l'a connue bébé, raconte un couple de retraités au Parisien. C'était une fille très douce, très gentille, très jolie." Des voisins qui l'entendaient souvent chanter depuis la fenêtre de sa chambre qui donnait sur leur jardin. "Elle est partie trop tôt…" regrettent-ils, comme beaucoup d’autres voisins de son village natal, Velennes, dans l’Oise. "Une gamine adorable" se souvient l'un d'entre eux, toujours au Parisien. Une petite "blonde aux yeux bleus", qui ne s'arrêtait jamais de chanter témoigne une autre voisine. "Déjà en maternelle, Faustine adorait ça, elle avait ça dans le sang. Il n'y a pas de mot pour ce qui lui est arrivé. On est encore sous le choc."

Son témoignage bouleversant un mois avant sa mort

Faustine Nogherotto avait livré en décembre dernier -sur ses réseaux sociaux- un témoignage déchirant sur les difficultés qui rythmaient son quotidien. A commencer par cette sensation "insupportable" de l’eau de la douche sur sa peau. "Je me suis déjà dit : "Je suis folle d’aller me doucher dans cet état, je vais le payer très cher", mais j’y suis allée quand même. J’ai déjà dû me passer de douche pendant des mois, et on m’a déjà douchée."

"Il y a 10 ans, je me séchais les cheveux après la douche, je me maquillais, je lissais ou bouclais mes cheveux après la douche, écrivait-elle encore. Je chantais sous la douche, je souriais sous la douche. Je vivais tout simplement." Un véritable "enfer" qui a donc pris fin ce vendredi 29 janvier 2021.