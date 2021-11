L'amour comme un ouragan

"Jamais un Grimaldi ne sera heureux dans le mariage." Voilà la phrase cinglante qu'une sorcière flamande jeta à Rainier Grimaldi 1er en son temps. Si cette formulation digne de la Fée Carabosse peut prêter à sourire, il faut bien dire que la famille princière enchaîne les mésaventures du coeur, notamment depuis le 20e siècle. En 1930, Charlotte, fille de Louis II, se sépare du comte de Polignac après dix ans d'un mariage arrangé miné aussi bien par l'homosexualité du prince que les affaires de la princesse. Un demi-siècle plus tard, Grace Kelly meurt dans un tragique accident de voiture 14 septembre 1982.

Caroline de Monaco divorce une première fois à l'âge de 24 ans avant de perdre son mari Stefano Casiraghi lors d'un accident offshore en 1990, puis de se séparer d'Ernst August de Hanovre, empêtré dans diverses affaires depuis leur mariage en 1999. Stéphanie de Monaco, elle, a eu des enfants avec deux gardes du corps, Daniel Ducruet et Jean-Raymond Gottlieb, et divorce avec l'acrobate Adans Lopez Peres en 2004.

© AFP

De son côté, Albert II a eu une fille illégitime, Jazmin Grace, et un fils illégitime, Alexandra, issus de relations avec une serveuse et une hôtesse de l'Air France dans les années 1990. Aujourd'hui, c'est sa relation avec Charlène qui est sous le feu des projecteurs. "Je veux que cela soit très clair. Ce ne sont pas des problèmes liés à notre relation entre mari et femme. Ils sont d’une autre nature", a-t-il récemment assuré dans les colonnes du magazine People. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'ancienne nageuse est prise en charge dans un établissement spécialisé loin de Monaco. Et de cette malédiction qui lui collerait à la peau.