Son nom n’est probablement pas très connu du grand public hors États-Unis mais pourtant India Oxenberg est la descendante de familles royales européennes.

Née en 1991, India est la fille de Catherine Oxenberg qui n’a jamais voulu révéler le nom du géniteur, faisant courir les plus folles rumeurs et attribuant cette paternité au prince Andrew ou encore à John Kerry, qui fut candidat à la Maison Blanche.

Catherine Oxenberg est quant à elle la fille du magnat du textile américain Howard Oxenberg et de la princesse Elisabeth de Yougoslavie, fille du prince régent Paul de Yougoslavie et de la princesse Olga de Grèce et de Danemark, c’est dire le lignage des ancêtres d’India.

Catherine Oxenberg n’est quant à elle pas une inconnue puisqu’elle a connu un succès certain à la télévision. Elle a ainsi tourné dans plusieurs séries télévisées comme "The Royal Romance" en 1982 où elle interprétait ni plus ni moins que la jeune lady Diana Spencer à une époque où l’opinion publique croyait encore au mariage de conte de fées avec le prince de Galles.

Elle a ensuite endossé à nouveau le rôle d’une princesse dans un remake du célèbre film "Vacances romaines" initialement interprété par Audrey Hepburn.

Mais son plus grand succès et sa notoriété lui sont venus de sa présence au casting de la série "Dynasty". Catherine Oxenberg y jouait Amanda, le quatrième enfant de Blake Carrington et de sa première épouse Alexis. De 1984 à 1986, elle tient le rôle de la cadette ingénue qui épouse… le prince Michael de Moldavie, mariage qui sera secoué par un coup d’Etat !





Catherine Oxenberg a ensuite travaillé dans la série américaine "Acapulco Heat". Elle a été mariée jusqu’en 2015 avec l’acteur Casper Van Dien avec qui elle a eu deux filles.

Sa mère la princesse Elisabeth de Yougoslavie s’est réinstallée dans son pays natal à Belgrade en Serbie, récupérant des biens privés de ses parents.

Catherine et India l’ont accompagnée dans des grands moments comme le rapatriement des dépouilles du prince Paul et de la princesse Olga au mausolée royal d’Oplenac.

Jeune fille épanouie, la vie d’India bascule dans le milieu des années 2010. Elle tombe sous le charme de Keith Rainiere, le gourou de la secte américaine Nxvim. Malgré les efforts de sa mère et de sa grand-mère, India coupe les ponts avec les siens et passe sous l’emprise de Rainiere comme bien d’autres personnes.

Il faudra l’incarcération du gourou pour qu’elle renoue progressivement avec sa famille. Sa mère Catherine Oxenberg a publié un émouvant livre "Captive : A Mother’s Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult" qui relate sa croisade comme mère pour sortir sa fille de l’enfer de la secte.

India a retrouvé une vie normale depuis juin 2018. C’est alors qu’elle a fait la rencontre de Patrick D’Ignazio, chef dans le restaurant italien "Double Zero" dans l’East Village à New York. Grâce à son aide, elle a définitivement tourné la page de Nxvim.

India, descendante des rois de Yougoslavie, de Grèce, de Danemark et apparentée à la famille royale d’Angleterre, n’est pas une princesse en titre mais les photos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux à l’occasion de ses fiançailles témoignent d’un moment heureux et d’un vrai happy end de conte de fées.