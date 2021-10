Depuis une dizaine de jours, Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara déchainent les rubriques people des journaux. La femme d'Icardi qui est également son agent, avait annoncé qu'il l'avait trompée. "écrivait-elle avec dégoût.

Depuis Wanda Nara avait pris ses distances avec l'attaquant du PSG. Elle avait notamment posté une photo sans son alliance, message fort à l'intention de son mari.

Parti à Milan pour reconquérir le coeur de sa dulcinée, les choses se seraient arrangées à ce moment-là. ""Merci mon amour de continuer à croire en cette merveilleuse famille (...) Que ça fait mal de blesser ses êtres chers. Tu ne guéris que quand tu as le pardon de ceux à qui tu as fait mal", écrivait le Parisien sur son compte instagram.

Quelques jours plus tard, le couple semble à nouveau reparti sur de bonnes bases. En témoigne la journée de mercredi, date d'anniversaire des 5 ans de leur plus grande fille Isabella. "Joyeux anniversaire à la fille la plus joyeuse, amusante et gentille. J'ai tellement de chance d'être ta maman.. On t'aime Isi", indiquait Wanda.

A en croire les dernières célébrations et publications des deux Argentins, on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont repartis pour vivre de belles histoires.