C’est tout sauf une blague, l’humoriste pourrait être intéressé par une candidature en 2022. Il ne serait pas le premier à la faire et il y en a même un qui a été élu !

Quarante ans après le regretté Coluche, il ne doit pas y avoir grand monde pour prendre au sérieux ce qu’a laissé entendre Bigard ce mercredi sur l’antenne de BFM TV. L’humoriste se verrait bien candidat à la présidentielle français en 2022. “Ça pourrait si ça pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d’aucun parti politique, a-t-il dit. Oui, ça pourrait me tenter.” Il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire ce qu’il pense de la classe politique française actuelle : “Parlement et gouvernement, ça finit par ‘ment’, du verbe mentir. Donc on ne peut pas y arriver comme ça. Le jour où le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très, très mal. Il va falloir que des têtes tombent.”

Il faut dire que Bigard est particulièrement remonté ces dernières semaines. Il a fait feu de tous bois sur les réseaux sociaux pour crier son ras-le-bol à l'adresse des décideurs politiques. Notamment parce qu'ils acceptent de rouvrir tous les lieux sauf ceux de convivialité. Il visait les bars, restaurants et autres établissements du genre. Des coups de gueule qui ont conduit Emmanuel Macron à lui téléphoner, a-t-il affirmé. Un coup de fil qui ne l'a manifestement pas calmé.

Ce sont peu ou prou les mêmes raisons qui avaient poussé Coluche à se présenter en 1980. Cette année-là, le 20 mai, il avait annoncé ça candidature par ces mots publiés dans Charlie Hebdo : “J’appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les Noirs, les piétons, les Arabes, les Français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s’inscrire dans leurs mairies et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche. Le seul candidat qui n’a aucune raison de vous mentir !” Et ses slogans de campagne n’étaient pas moins imagés : “Un pour tous, tous pourris” ou encore “Voter pour moi, c’est voter contre la politique”.

Au départ pris pour un rigolo, il a fini par faire de l’ombre aux candidats dits “sérieux”. Ceux-ci s'en sont inquiétés ou ont pris peur de la popularité croissante de cet improbable adversaire. Finalement, Coluche avait fini par céder à la pression et à renoncer à sa candidature le 16 mars 1981, moins de deux mois avant le scrutin remporté par François Mitterrand.

Plus récemment, d’autreshumoriste que lui ont connu le succès en politique. C’est le cas de Beppe Grillo. En 2009, le comique italien qui a lancé le Mouvement 5 étoiles et raflé près d’un quart des voix lors des élections générales en 2013 pour devenir la deuxième formation politique du pays. Mais à la différence de Coluche, il était déjà très engagé en politique avec la tenue d’un blog militant depuis 2005. Il n’était pas non plus candidat aux élections puisque c’était interdit par les statuts de sa propre formation. Depuis 2017, il a aussi pris ses distances avec la chose publique.

L’Ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, est allé jusqu’au bout de la démarche. Humoriste sans la moindre expérience politique, il a accédé à la présidence de son pays au terme des élections du 21 avril 2019, un an à peine après avoir fondé son parti ,Serviteur du peuple. À l’image de Coluche en France, près de vingt ans avant lui, il a mené une campagne qui n’en était pas une, mais qui lui a valu plus de 73 % des votes, score record depuis l’indépendance du pays ! Il a été investi dans ses fonctions le 20 mai 2019.