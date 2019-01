L'une des femmes les plus photographiées de la planète ne devrait pas sortir de chez elle pour son anniversaire. Maman de trois enfants, elle privilégie désormais les moments en famille, loin des regards.





Finies les célébrations avec balade familiale dans la campagne du Norfolk où le couple habitait jusqu'en 2017. Et fini encore plus le clubbing à Sloane Square avec sa soeur Pippa comme quand elle avait 26 ans ! Terminés aussi les dîners aux chandelles à deux comme lorsque Kate fêta ses 27 ans : William l'avait alors invitée à un moment "so romantic" dans une cabane en rondins sur la propriété de Balmoral en Ecosse. Et les sorties entre amis au restaurant seront pour les prochaines années, la princesse Kate est désormais maman de trois enfants dont un qui vient juste de fêter ses 8 mois en décembre ! Elle privilégie les moments en famille, comme l'an passé, d'autant plus qu'elle attendait alors Louis.

Ses deux aînés, George et Charlotte, sont rentrés hier à l'école. Mais ils seront rentrés dès le début d'après-midi pour faire la fête avec Kate... On peut déjà les imaginer, toniques et heureux de célébrer une maman dont ils sont très proches.

© REPORTERS



Ses parents, son frère et sa soeur sont attendus

En ce mercredi 9 janvier, la duchesse de Cambridge a donc décidé de fêter son anniversaire chez elle à Kensington avec ses trois enfants, avant que William ne la rejoigne en fin de journée. Pour lui offrir un cadeau qu'il aura choisi avec soin, comme chaque année. Anecdote : pour le 28e anniversaire de Kate, son fiancé avait décidé de lui offrir des boucles d'oreilles en perles. Un présent qu'elle adorait et qui a terminé mâché et avalé par le cocker familial, Otto !

Le prince participe à son premier engagement de l'année ce mercredi. Il rend en effet visite à la London's Air Ambulance. L'organisme de bienfaisance fête son 30e anniversaire cette année et c'est une cause qui lui tient à coeur, lui qui a travaillé comme pilote d'ambulance aérienne pour l'East Anglia Air Ambulance.

En fin de journée, il se dit que Michael et Carole Middleton, ainsi que James et Pippa, rejoindront également les appartements de Kensington pour un dîner de fête en famille.