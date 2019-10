Invité de l'émission "On refait la télé" sur RTL, le chanteur en a profité pour donner son point de vue sur les tensions qui secouent la famille du chanteur Jhonny Hallyday.

Deux ans après la mort du rockeur, la guerre autour de son héritage continue de faire parler d'elle. Il y a quelques jours, Laeticia Hallyday a pourtant tenté d'appaiser les tensions avec les enfants aînés de Johnny Hallyday, David et Laura. Un premier pas vers la paix, que Florent Pagny a commenté sur le plateau de l'émission On refait la télé sur RTL. "Ça va se régler. Il vont régler leur histoire (...) Tout le monde est intelligent là-dedans", a ainsi expliqué le chanteur au micro d'RTL.

Malgré tout, l'interprète de “Ma liberté de penser”, estime que l’idole des jeunes est responsable des querelles au sein de sa famille : “Il y a eu des réactions, des comportements et Johnny n'est pas non plus blanc-bleu dans tout ça... Donc à un certain moment, c'est lui qui provoque dès le départ. Après qu'ils se règlent entre eux, ça va se faire naturellement".

Il continue : “Ça pouvait peut-être l'amuser, aussi bête que ça puisse paraître, qu'il y ait un peu de frictions pour rappeler que voilà, tout n'a pas été comme ça aussi facile". L’ancien coach emblématique de The Voice France,qui a cotoyé le taulier de son vivant, conclut : “Il était capable de choses comme ça... Comme il a été capable de faire venir un million de mecs pour lui dire au revoir sans qu'il y ait un problème et qui se passe ce qui s'est passé".