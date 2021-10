Le boxeur assistait à un match des Clippers à Los Angeles, dimanche soir. Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, montrant Floyd Mayweather refuser une photo à l'un de ses fans. "Tu as du vernis sur les ongles, je ne prends pas de photos avec des mecs qui ont du vernis", avait rétorqué le boxeur au jeune homme.

Le comportement de Mayweather a choqué de nombreux internautes, obligeant les agents de la star américaine à intervenir. Ceux-ci ont soutenu que le boxeur avait refusé la photo parce qu'il était en retard et non pas à cause de son vernis.

Selon des témoignages recueillis par TMZ, le boxeur n'avait pourtant aucun problème à prendre des photos avec d'autres fans présents au match.