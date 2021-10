Faut-il se ruer sur les tickets pour les prochains concerts de Francis Cabrel ? Le chanteur est en tournée en France et il se produira chez nous, le 5 novembre, à Forest National. Et qui sait, ce sera peut-être la dernière fois. Il l’évoque dans un entretien accordé au Parisien : "Passées mes inquiétudes habituelles, qui ne s’arrangent pas avec l’âge, mes craintes d’oublier les textes, mon allergie des longs trajets, ça se passe très bien […] Une tournée, c’est fatigant. Et il faut passer à autre chose".

Pire pour ses fans, il évoque même une retraite : "J’ai fait quatorze albums, plusieurs milliers de concerts, il y a quand même un effet répétitif. Pour moi, c’est bientôt".