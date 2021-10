Voici quelques jours à peine, dans le podcast "Dans le rétro", sur France Bleu, Francis Huster affirmait avoir raté sa vie. Sentimentale, s’entend. Des mots terribles dans la bouche d’un homme dont on se dit, au contraire, qu’il a plutôt bien réussi. Il a conquis le coeur de nombreuses femmes (dont celui d’Isabelle Adjani) et de son union avec Cristiana Reali sont nées deux filles – Elisa et Toscane, dont il est toujours très proches. Francis Huster ne serait-il pas un peu dur avec lui-même ? "Mes filles sont magnifiques, je les aime à la folie. Cristiana est formidable et je suis infiniment heureux pour elle qui triomphe avec "Simone Veil, les combats d’une effrontée", au théâtre. Cela faisait si longtemps qu’elle portait ce projet… Quand je dis que j’ai raté ma vie, c’est parce que je suis resté le même..."

C’est-à-dire que les femmes que vous avez côtoyées ne vont ont pas changé ?

"Pas d’un iota. Je suis resté le même. Tout me vie. Je suis invivable, c’est pour cela que je ne vis pas avec une femme. Il y a des femmes dans ma vie mais je ne vis pas avec une femme. Je me lève la nuit, je scribouille, tout à coup je ne suis plus là, parce que je veux travailler un rôle en quittant Paris pendant deux ou trois jours, sans dire où je vais. C’est invivable. Je crois que le personnage qui me ressemble le plus, c’est Eastwood dans Gran Torino, c’est Gary Cooper dans Le train sifflera trois fois, c’est Mastroianni dans La dolce vita. Je suis inclassable. Un homme réussit sa vie quand il fait partie de la vie des autres. Moi, je suis l’éternel passager..."

Vous n’en souffrez pas ? Vous avez d’autres bonheurs, à côté ?

"Il y a un côté Ulysse… mais je n’en souffre pas dans la mesure où à chaque fois que je suis aux côtés des gens que j’aime et qui ont besoin de moi, c’est un bonheur fou. Je ne me sens jamais abandonné… Même quand je disparais pendant quelques jours, j’aime ce que je fais. C’est ça le secret. Il y a tellement d’acteurs qui n’aiment pas ce qu’ils font."