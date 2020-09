Connu pour s'énerver dans les rôles qu'il interprète au cinéma, François Cluzet, invité pour évoquer sa carrière, ses réussites et ses projets, n'a pas mâché ses mots au micro de RTL.

A la question : "Qu'est-ce qui vous énerve ?", il répond sans détour.

"Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFMTV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard", dit l'acteur français. Il ajoute même : "Comment peut-on donner une heure d'antenne à un abruti total !"

François Cluzet s'indigne ensuite sur le discours tenu par Jean-Marie Bigard : "Alors qu'il va peut-être se présenter aux présidentielles, avec un mot d'ordre, 'se présenter pour le peuple', au lieu de dire 'pour les beaufs que je suis', et tenir des propos en portant un masque qui nous adresse à tous un mot de bienvenue qui consiste à dire 'Allez tous vous faire…' ".

Récompensé par un césar en 2007, l'acteur reproche aux propos de Jean-Marie Bigard d'être "tellement nombriliste et égocentrique". Alors qu'un candidat devrait rassembler par la tolérance, François Cluzet dénonce le discours "intolérant" de Bigard : " Il y a assez d'intolérants dans ce monde. C'est quand même son rôle d'artiste même si on se demande s'il en est un. Moi-même je ne me revendique pas comme un artiste. Mais jamais je ne pourrais tenir des propos aussi bêtes. C'est quand même assez gravissime".

Quand on lui demande s'il n'a pas peur d'en prendre plein la figure sur les réseaux sociaux, l'acteur répond : "Premièrement, j'ai pas les réseaux sociaux. Moi je ne donne pas mon avis, tous les cons donnent leurs avis. Je n'ai pas d'avis sur tous les sujets du monde... Qu'est-ce qu'on va me faire ? Je vais un recevoir un message ? Qu'est-ce que je m'en fous ! J'ai 65 balais", conclut-il avec humour.