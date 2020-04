Le week-end dernier, à Charleroi, le présentateur du JT de la RTBF a distribué 160 repas aux sans-abri.

J’ai participé à l’action d’Yves Losseau (ex-avocat du barreau de Charleroi, NdlR) le week-end dernier et j’envisage de réitérer l’expérience car je ne vais pas quitter le navire en plein milieu de l’océan, nous confie François de Brigode, à l’heure où Cap 48 et Viva For Life lancent des appels aux dons en faveur des populations fragilisées. Quelqu’un qui se consacre aux autres pleinement comme lui l’a fait pendant 25 ans, je trouve ça génial. Mais c’est le genre d’action bénévole qui nécessite un coup de main de temps en temps. Donc, je suis content de l’avoir fait. Et je vais continuer."

Le célèbre présentateur du JT de la RTBF l’a fait de sa propre initiative. "Même si j’habite Bruxelles, je suis carolo d’origine et de cœur. J’estime que quand on présente un journal télévisé, il faut de temps en temps mettre sa notoriété au service des autres. Le fait que je sois venu a attiré un certain nombre de sympathisants, qui sont entrés en contact avec Yves Losseau pour faire des dons. Consacrer du temps aux autres, cela fait partie de la vie. Je trouve ça facile de présenter un journal et de ne pas, de temps en temps, mettre sa main dans le cambouis."

Sur place, François de Brigode s’est rendu compte "d’une réalité que je connaissais mais qui est encore plus dure quand on la voit de tout près. Ce qui est formidable, dans les yeux de ces sans-abri, c’est qu’ils ont beaucoup de générosité. Ils se sentent victimes mais ils ne le montrent pas trop parce qu’ils ont une très grande dignité. Et je trouve ça merveilleux. Il existe pas mal de gens qui vivent dans le confort et qui ont une petite tendance à se plaindre mais qui devraient plutôt s’inspirer de ce genre de comportement."

© D.R.