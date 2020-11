Après l'histoire secrète de François Hollande avec Julie Gayet alors qu'il était en couple avec Valérie Trierweiler, voilà une rumeur qui fait à nouveau l'effet d'une bombe chez nos voisins. Comme le révèlecette semaine, l'ancien Président de la République aurait craqué pour une jeune danseuse de ballet d'opéra de 33 ans.

"C’est en juillet dernier que François Hollande rencontre pour la première fois celle qui lui fait désormais tourner la tête, révèle ainsi le magazine people. Un dîner permettra à l’ancien chef d’Etat de 66 ans de faire la connaissance de Juliette Gernez, une ravissante danseuse à la silhouette." Il aurait ensuite "multiplié les rendez-vous" dans Paris avec cette jeune femme qui lui aurait fait "tourner la tête".

Celle qui est coryphée à l’Opéra Garnier (il s’agit du quatrième échelon de danseur de l’opéra de Paris à qui sont parfois confiés des rôles de soliste) n'est d'ailleurs pas une inconnue. Juliette Gernez étant l'ex d'Elie Semoun. En 2018, dans le Cosmopolitan, l'humoriste déclarait d'ailleurs avoir eu beaucoup de mal à se remettre de leur séparation. "Se faire larguer, aimer quelqu'un qui ne vous aime plus, on est tous passés par là, mais ce sont les pires moments, comme une petite mort. Il faut faire le deuil de ça et accepter l'inacceptable."

Séparation en vue entre Julie et François?

La rumeur aurait pris une telle ampleur que la comédienne de 48 ans a tenu à clarifier la situation. Julie Gayet a en effet publié un cliché d'elle joue contre joue avec François Hollande sur Instagram. Avec, en guise de simple commentaire, un emoji de cœur. Bref, entre eux, c'est du sérieux. Le preuve dans les commentaires où l'on peut lire une internaute écrire ceci: “Vous êtes magnifiques tous les deux.” Julie Gayet lui a alors répondu afin de faire taire les rumeurs: “On est heureux.”