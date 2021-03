"Ça ira mieux (après) demain”. C’est par ces mots qui rappellent une des chansons d’Annie Cordy que François Pirette a "salué", le 9 mars dernier, le fait de voir le tunnel Léopold II rebaptisé tunnel Annie Cordy. Un commentaire qui serait presque passé inaperçu si la polémique ne s'était emparée du nom de la chanteuse ce week-end.

Il n’aura fallu qu’une petite semaine pour que le choix d’Annie Cordy soit remis en cause. Pour certains, son titre “Chaud Cacao” a des relents racistes. Ou, en tout cas, véhicule un esprit raciste. Pour d’autres, l’interprète de “Tata Yoyo” ne représente pas la Belgique dans sa globalité et donc, n’est pas une bonne solution pour renommer le tunnel en question. Hyperconnue du côté francophone, elle serait une inconnue pour le grand public en Flandre.

François Pirette, le 9 mars dernier, pointait un autre problème de taille à ses yeux, une question de respect. “75 ans d’une carrière exceptionnelle sans jamais quitter la lumière, pour se voir offrir une postérité dans la pénombre, la saleté, les gaz d’échappements. Quel tact !, lit-on sur sa page Facebook. Au regard de son immense talent et de son incroyable longévité, il ne me reste plus qu’à espérer qu’on donne peut-être un jour mon nom, après mon trépas, à une bouche d’égout, un caniveau ou à des toilettes publiques.”

En guise de conclusion, il termine son message par ces mots : “Navrant, Pauvre B.”. Quant au post-scriptum, il est tout aussi acide : “Non de D…, Ville de Bruxelles, ressaisissez-vous !”.

Il n’y a décidément guère que les 22 % de votants qui ont proposé de donner le nom de la chanteuse et comédienne à l’ancien tunnel Léopold II, pour se réjouir du choix qui a été effectué. Rarement un tunnel n’aura autant défrayé la chronique pour autre chose que des embouteillages et des travaux…