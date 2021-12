Je voudrais jeter un pavé dans la mare, même si c’est un tout petit caillou dans un très grand étang malheureusement, nous confie d’emblée François Pirette, qui nous a reçus à l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège (lieu culturel favori de son enfance, cfr ci-contre et notre vidéo sur dh.be). Aujourd’hui, plus que jamais, il n’est pas convenable que l’accès à un musée comme celui-ci soit payant. C’est insensé ! Comme celui de Tervuren, des sciences naturelles ou des Beaux-Arts de Bruxelles. Cela devrait être gratuit pour tous !"

Thierry Van Cauberg, de son vrai nom, hausse souvent le ton dans notre grand entretien car l’artiste de 58 ans sait de quoi il parle, lui qui est papa de six enfants. Une de ses filles étudie la comédie musicale à la plus prestigieuse université de spectacle au monde, le BIMM Institute (British and Irish Modern Music Institute). "Là-bas, comme aux États-Unis, la plupart des musées sont gratuits ! Tout est une question de décisions politiques et de projets car cela ne coûte rien !" Et d’ajouter : "Il est pathétique de dire : ‘oui mais c’est 5 euros pour les moins de 18 ans.’ Ne faites pas payer alors ! Parce que la gestion comptable et logistique de ces 5 euros, elle te coûte des euros entre la TVA, le papier, la gestion du ticketing et le personnel pour le faire. Si tu n’as plus rien au final, alors pourquoi faire payer ?"

(...)