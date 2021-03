La situation que l'on vit depuis maintenant plus d'un an n'est pas toujours facile à gérer. Avec ses nombreux tweets critiquant les mesures prises par le gouvernement, Georges-Louis Bouchez ne fait pas l'unanimité. Cette fois, il a pointé le "triple échec" que représente ce nouveau confinement. Pour lui répondre, l'humoriste François Pirette a exprimé le fond de sa pensée.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il s'adresse directement au président du MR. "Mais ta g... GLB. Populiste de Sarma. Tu nous fatigues à la fin. Si t'étais si malin, t'avais qu'à y aller. Mais oui, j'y pense, au fait, je te rappelle qu'au jeu de la démocratie t'avais perdu", écrit François Pirette, avant de laisser entendre qu'il se comporte comme Donald Trump.

"T'auras tout de même remarqué que tes copains Emmanuel, Angela et les autres font ce qu'ils peuvent, eux aussi. Tu ne te tromperais pas d'ennemi par hasard ? On se bat comme on peut contre une saloperie depuis un an", poursuit l'humoriste. "Toi, à part siffler depuis la tribune, tu fais quoi ??? Au final, tu n'es jamais qu'un sportif de canapé qui aurait tiré le penalty mieux qu'Eden. Pathétique".

"Au moins, cette fois les choses sont dites. Que les néo-fachos s'en donnent ici à cœur-joie, be my guests, je m'en fous !", conclut-il.

Du côté du gouvernement, le manque de loyauté gouvernementale dont Georges-Louis Bouchez fait preuve agace aussi.