Depuis plusieurs mois, Françoise Hardy est atteinte d'un cancer du larynx. La maladie et les nombreuses séances de radiothérapie l'épuisent, à tel point que la chanteuse a déclaré vouloir avoir recours à l'euthanasie, toujours interdite en France.



Dans un entretien accordé à RTL France ce mardi, celle qui a partagé la vie de Jacques Dutronc a dévoilé son douloureux quotidien: " Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m'ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires ..." a-t-elle déploré.



Raison pour laquelle la chanteuse réclame la légalisation de l'euthanasie dans l'Hexagone: " Il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain", a-t-elle lancé, avant de poursuivre: " Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps... ".



Pour rappel, seuls la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg, et plus récemment l'Espagne, autorisent actuellement l'euthanasie en Europe.