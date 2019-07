Cet été, Frank Peterkenne, présentateur du Week-end sportif sur La Une, a choisi de s’envoler en famille direction la côte Ouest des États-Unis.

Le journaliste et sa femme, la grande sportive et championne belge de karaté Julie Debatty, ont profité de ce beau voyage pour confirmer leurs vœux à l’occasion de leurs dix ans de mariage. Chose qu’ils ont faite dans une chapelle de Las Vegas devant un Elvis plus vrai que nature. Félicitations à eux !