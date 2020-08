Depuis 2008, Britney Spears a été placée sous tutelle. Ses fans dénoncent aujourd’hui cette privation de libération qui a trop duré.

“Libérez Britney Spears !”, peut-on lire sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Selon les fans, la chanteuse est détenue contre son gré et sous l’emprise de son entourage. Ses dernières publications sur Instagram les interpellent, elle semble être manipulée. Sa communauté se met à chercher des indices et à inspecter ses moindres gestes. “Porte du jaune si tu as besoin d’aide”écrivent-ils. Et voilà que le lendemain l’interprète de “Toxic” revêt sa plus belle chemise couleur citron. Il n’en faut pas plus pour que les fans s’affolent et y voient un signal d’alarme. La machine est lancée, la campagne #FreeBritney ne cesse de prendre de l’ampleur.

Une telle viralité peut s’expliquer de plusieurs manières.