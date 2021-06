Friends : Joey, Chandler, Ross, Phoebe, Monica et Rachel parlent d'eux comme ils ne l'ont jamais fait ! PeopleInterview Frank Rousseau © HBO MAX

Le cast de Friends, série mythique qui vient de connaître un nostalgique regain de popularité avec "The Reunion", se confie sur ses débuts. L'avant et après Friens de Matt LeBlanc, Mathhew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston et Courteney Cox, c'est ici !