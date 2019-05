Depuis 16 ans, il incarne dans NCIS, Donald "Ducky" Mallard, médecin légiste et doyen de l’équipe. Avec sa science encyclopédique et son background universitaire, cet homme au Q.I. phénoménal pourrait la ramener. Tout comme David McCallum son interprète, qui fêtera ses 85 printemps en septembre. David Keith McCallum Jr pour l’état civil est une légende de la télévision américaine. Entre deux épisodes de la série culte, l’ex-star des Agents très spéciaux, de Colditz et de L’Homme Invisible nous a accordé un entretien… mort de rire !

Vous êtes né en Écosse mais vous avez fait carrière principalement aux États Unis. Aujourd’hui, où vivez-vous ?

"Je ne couche pas dans la salle d’autopsie de NCIS je vous rassure. Théoriquement, je vis à New York avec ma famille. J’ai un appartement là-bas. Mon autre chez moi, c’est la compagnie aérienne Jet Blue où je passe beaucoup de temps quand je me rends à Los Angeles pour tourner NCIS. J’ai aussi un petit pied à terre que je loue dans la cité des anges. Comme ça, le matin, je n’arrive pas trop fatigué pour donner la réplique à Pauley, Michael, Mark, Cote et le reste du gang !" (rires)

Combien de jours à l’avance recevez-vous le script ?

(...)