C’est une belle liane de 40 ans. Américaine. Mais élevée pendant sept ans dans les Caraïbes - en République Dominicaine très précisément. Pour l’état civil elle s’appelle Zoe Yadira Zaldaña Nazario. Pour Hollywood, c’est tout simplement Zoe Saldana. Grâce à James Cameron, qui lui avait confié le rôle de Neytiri, une autochtone blueuisée dans Avatar, elle est devenue une star. Du coup, Luc Besson qui avait tout de suite vu en elle un sacré potentiel lui servira sur un plateau sanglant le rôle d’une flingueuse patentée. Le film s’intitulait Colombiana et cartonnera au box-office. Sans oublier Star Trek et Gardiens de la Galaxie, deux autres films de science-fiction dans lesquels Zoe nous donnera la bougeotte. Ironie, celle qui aime tant incarner les sexy extraterrestres est plutôt du genre terre à terre quand il s’agit de voyager !

Avatar, Star Trek, Les Gardiens de la galaxie, vous semblez adorer voyager à travers vos personnages et qui plus est au-delà des confins de l’univers. Si on devait vous télétransporter quelque part, là, tout de suite, vous iriez où ?

"Je ne sais pas ! Il faudrait que j’y réfléchisse et que je fasse des recherches sur une ou deux planètes qui me semblent plutôt hospitalières. Vous me laissez combien de temps pour en sélectionner une ?"

(...)