Pamela Anderson a déserté le gala de la Fondation de l'Olympique de Marseille mardi soir, avec son compagnon Adil Rami, défenseur de l'équipe olympienne, furieuse de voir que 100.000 euros étaient récoltés pour Notre-Dame de Paris alors que la soirée était dédiée à l'enfance marseillaise en difficulté.

"Hier soir, nous étions au gala annuel de l'@OM_Officiel pour aider à récolter de l'argent pour la jeunesse en difficulté de Marseille", explique l'ex-star d'Alerte à Malibu mercredi sur son compte Twitter. "Une somme conséquente d'argent avait été récoltée pour cette grande cause. Puis, soudain, un +formidable lot surprise+ est proposé pour la reconstruction de Notre-Dame???."

"Avec cette fabuleuse guitare de Bruce Springsteen, ils ont récolté presque deux fois plus d'argent que tout ce qui avait été obtenu depuis le début de la soirée pour les enfants. J'étais tellement en colère et déçue que j'ai demandé à Adil si nous pouvions partir. Et nous l'avons fait", poursuit-elle.

"Sûrement que les enfants de Marseille auraient plus eu besoin de ces 100.000 euros que cette cathédrale qui a déjà reçu plus d'un milliard d'euros de dons de plusieurs milliardaires", conclut-elle, espérant que "la fondation OM reviendra sur ce don et l'affectera là où c'est nécessaire".

Sans lui répondre directement, l'Olympique de Marseille a précisé dans un communiqué mercredi que la somme totale recueillie mardi soir était de 439.760 euros.