L'organisation désastreuse de ce week-end haut en couleur a été dévoilée dans deux documentaires disponibles sur Netflix et Hulu. Pour promouvoir ce festival de musique luxueux sur une île des Bahamas, Billy McFarland avait mis les petits plats dans les grands et avaient fait appel aux dons des influenceuses et mannequins hype.





Hailey Baldwin, devenue depuis Hailey Bieber après son union avec le chanteur à minettes, était l'une des célébrités qui ont servi d'appâts pour inciter les gens à acheter des tickets pour le festival. En contrepartie de quelques publications, la jeune femme a touché le gros lot. Si la top model ne souhaite pas en dévoiler le montant, elle a annoncé qu'elle allait reverser l'intégralité de sa paie à une oeuvre de charité.





Selon Vice , les influenceuses auraient été payées 20.000 dollars par publication sur les réseaux sociaux.