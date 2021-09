Une connexion mère-fille même à plus de 10.000 km de distance. C'est sans leur maman que Jacques et Gabriella ont effectué leur rentrée scolaire cette année. Charlène de Monaco, victime d'un inquiétantsurvenule mercredi 1er septembre en Afrique du Sud. n'a pas pu assister aux premiers pas de ses jumeaux dans leur nouvel établissement scolaire.

Désormais, c'est à l'Institution François d'Assises-Nicolas Barré, une école privée catholique de la Principauté, que les enfants de l'ancienne nageuse et du prince monégasque vont faire leurs gammes. Les deux enfants de 6 ans, arrivés sur place avec Albert II, étaient vêtus de l'uniforme rouge et noir de leur école. Plus aventureuse que son frère, Gabriella a pris les devants pendant que Jacques tenait fermement la main de son père. La fillette y arborait encore une frange (très) courte comme les affectionne Charlène depuis quelque temps. Telle mère, telle fille.