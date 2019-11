Les jumeaux du Rocher profitent du Japon, où ils ont accompagné leur père et leur mère en vue de suivre la coupe du monde de rugby, pour… aller à l’école !

C’est ce que montrent les quatre photos que la princesse Charlene a postées sur son compte Instagram cette semaine. Sur les clichés que la discrète sud-Africaine a publiés, les deux petits blonds ont rejoint des petits Japonais dans leur école. Et ils ont l’air de s’amuser ! Gabriella prend une pose de "winneuse" avec ses petits camarades d’un jour tandis qu’on peut voir son frère, appliqué à peindre dans une classe. Les deux enfants ont aussi assisté à un match dans une tribune de l’International stadium Yokohama où se disputait la demi-finale de la Coupe du monde de rugby opposant l’Afrique du Sud au Pays de Galles. Leur mère, très proche d’eux, les a d’ailleurs aussi photographiés aux côtés d’Albert II avec des ours en peluche et des drapeaux aux couleurs de leur équipe préférée !