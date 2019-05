Les mariages se succèdent en la chapelle Saint George à Windsor depuis 12 mois. Après le prince Harry puis sa cousine la princesse Eugenie d’York, c’était ce samedi le tour de lady Gabriella Windsor, fille du prince Michael et de la princesse Marie Christine de Kent, cousins de la reine Elizabeth.

Le prince Michael est le troisième enfant du duc de Kent et de la princesse Marina de Grèce. L’un de ses parrains est le président américain Roosevelt. Il n’a pas deux mois lorsque son père se tue dans un accident d’avion lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Ce sosie du tsar Nicolas II, qui parle par ailleurs couramment le russe, sert l’armée britannique jusqu’en 1981, étant basé notamment à Chypre, en Allemagne et à Hong Kong.

Au milieu des années 70, il rencontre à Londres la baronne Marie Christine von Reibnitz. Il renonce à ses hypothétiques droits à la Couronne pour l’épouser civilement à Vienne en 1978.

Marie-Christine est divorcée et catholique. Ils s’uniront en 1983 après l’annulation du premier mariage de la princesse par le Vatican. De cette union sont nés deux enfants : lord Frederik et lady Gabriella qui eux sont bien dynastes car élevés dans la foi anglicane.

Le prince Michael a été réintégré dans l’ordre de succession au trône après la modification des règles de succession en 2015.

La presse n’a pas toujours été tendre avec le couple princier. Ne percevant pas de liste civile, ils vivent grâce aux livres historiques écrits par la princesse (amie du prince Laurent et de la princesse Claire de Belgique) et qui rencontrent un succès certain et aux affaires du prince.

On leur a souvent reproché de monnayer leur présence lors d’événements, ce qui leur valu le sobriquet de "Rent a Kent" (Loue un Kent).

Leur fille Gabriella dite Ella est âgée de 38 ans. Elle est diplômée de l’université américaine de Brown en littérature comparée puis d’Oxford en anthropologie. Elle a réalisé plusieurs interviews de personnalités pour le compte du magazine Hello. Elle a eu une longue romance avec l’étudiant indien en journalisme Aatish Taseer qui des années plus tard, marié à un homme et en mal de publicité, a publié ses mémoires où il a sans vergogne livré des détails de sa vie avec Gabriella, taxant ses parents de racistes ou affirmant avoir consommé de la drogue dans les palais royaux.

C’est l’été dernier sur l’île de Sark que Thomas Kingston, un temps proche de Pippa Middleton, lui a demandé sa main.

Thomas Kingston a travaillé dans les cercles diplomatiques et a été basé pendant 3 ans à Bagdad où il s’est entre autres chargé de négociations pour la libération d’otages. Il a ensuite travaillé pour l’Institut de la Paix en Irak et gère actuellement un fonds d’investissement en Angleterre.