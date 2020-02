Triste jeudi 27 février. Après l’annonce du décès à 91 ans de Lee Philip Belle, la créatrice des séries emblématiques Les feux de l’amour et Amour, gloire et beauté , on apprenait la disparition de Gabrielle Grandière qui s’est éteinte à l’âge de 99 ans.

Si son nom vous est peut-être inconnu, elle est cependant la compositrice de l’une des plus célèbres comptines enfantines: “Pirouette cacahuète”. Cette ritournelle a marqué des millions d’enfants… et de parents.

Enseignante à Alençon, dans l’Orne, violoniste et poète, Gabrielle Grandière a écrit le morceau dans les années 50. C’était dans sa classe, en seulement 10 minutes, et pendant que ses élèves étaient absents. “ Pourquoi j’ai griffonné ‘Pirouette cacahuète’ ?, expliquait-elle il y a quelques années dans un reportage sur France 3. Je n’en sais absolument rien, j’ai fait n’importe quoi.”