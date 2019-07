Ce mardi soir, dans Au tableau !!! sur C8, Gad Elmaleh a répondu aux questions des enfants. L’une d’elles fait référence à ses accusations de plagiat par Copy Comic.

"Est-ce que vous assumez d’avoir plagié ?", demande une élève. "Non. J’ai souvent parlé d’un humoriste que j’adore et qui est devenu mon grand copain, Jerry Seinfeld, se justifie l’humoriste. C’est le plus grand comique du monde. Je ne m’en cache pas, ça fait des années que je regarde ses shows, que je m’en inspire directement dans ce que je fais. C’est ce que je revendique. Le reste, pas du tout." "Vous avez été soutenu par d’autres artistes ?", demande un autre enfant. "C’est dans les moments difficiles qu’on voit les vrais amis, surtout dans ce métier", conclut-il, avant de citer Oprah Winfrey : "Ils sont nombreux ceux qui veulent monter dans la limousine, mais très peu, quand elle tombera en panne, prendront le bus avec vous."