Une séparation discrète Paris Match, le mannequin et l'acteur auréolé de deux César s'étaient séparés en toute discrétion il y a deux ans. Ils avaient décidé "de passer quelques jours ensemble, avec Orso" avant le tragique accident sur les pistes de Savoie le 19 janvier. Gaëlle Pietri et son fils Orso, 6 ans, étaient bien évidemment présents à l'église Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement de Paris. Les images du duo ont rendu la cérémonie d'autant plus bouleversante. Selon les informations de, le mannequin et l'acteur auréolé de deux César s'étaient séparés en toute discrétion il y a deux ans. Ils avaient décidé "avant le tragique accident sur les pistes de Savoie le 19 janvier.

Il suffisait d'apercevoir le visage fermé de ses proches et de ses amis pour comprendre instantanément la puissance de leur deuil. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, le chanteur Raphaël et Mélanie Thierry, Léa Seydoux, Nathalie Baye ou encore Louis Garrel et Jean Dujardin... les célébrités et les badauds étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour dire un dernier "au revoir" à Gaspard Ulliel, mort à 37 ans.