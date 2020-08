L’actrice américaine Geena Davis milite depuis longtemps pour une représentation majeure et diversifiée des femmes dans les industries du cinéma et des divertissements. Fondatrice et présidente du Geena Davis Institute on Gender in Media, la star propose des programmes de sensibilisation au sein même des studios.

Un travail éducatif et de longue haleine car Hollywood demeure un bastion encore terriblement machiste.

C’est durant l’enfance et l’adolescence que l’on forge l’estime de soi. Que l’on se construit. Comment cela s’est-il déroulé pour vous ?