Une sortie (presque) incognito. Révélée dansavant de crever l'écran dansaux côtés de Susan Sarandon, Geena Davis se fait relativement discrète ces derniers temps. Sa dernière sortie a donc tapé dans l'oeil de la presse américaine.

Divorce à couteaux tirés

L'actrice de 65 ans est en effet apparue amaigrie avec un foulard noué à la hâte autour de la tête et les pieds nus dans la rue. Comme le rapporte Page Six, Geena Davis était empêtrée dans un houleux divorce avec Reza Jarrahy depuis cinq ans dont l'issue a été trouvée en octobre. "Reza n'en pouvait plus de son narcissisme", ont confié des sources proche de son quatrième époux à l'époque.

En juin dernier, Geena Davis avait célébré les 30 ans du film culte et féministe avec Susan Sarandon, recréant la mythique scène du baiser final.