Après avoir accusé Sylvie Tellier de "menteuse" et d’avoir "volé sa vie", Geneviève de Fontenay en a remis une couche sur le plateau de JeanMarcMorandini.com. "J’ai honte du titre de Miss France", déclare, en colère, l’ex-présidente du comité Miss France dont l’élection aura lieu le 19 décembre prochain sur TF1. "Désormais, l’indécence n’a plus aucune limite. Alors que les restaurateurs sont condamnés à la fermeture, les hôtels réduits à faire du room-service pour la restauration… Sylvie Tellier a l’indécence extrême d’inviter les candidates à l’élection Miss France 2020… dans un Palace - Le Trianon Palace 5 étoiles à Versailles - au restaurant, sans distanciation physique, avec des masques sur la table !"

Avant que la dame au chapeau ne rajoute: "Depuis mars, la France souffre. Et on ouvre les portes d’un Palace et d’un restaurant pour une élection de Miss qui aurait dû être reportée comme chaque spectacle en France ! C’est une honte, une provocation de la part de milliardaires qui se pensent au-dessus des lois ! Que Sylvie Tellier aille voir un restaurateur au bord du suicide et qu’elle lui explique en quoi l’élection Miss France est vitale ! Si les candidates à Miss France 2021 peuvent être assises dans un restaurant sans distanciation physique, alors que l’on rouvre les restaurants immédiatement !"