Invitée dans l’émission de rentrée d’Evelyne Thomas sur Non Stop People, Geneviève de Fontenay s’est lâchée sur la nouvelle présidente du concours de Miss France. "J’ai essayé tout le temps d’être bien avec elle, mais je m’aperçois qu’elle vole ma vie, s’insurge la célèbre dame au chapeau. Elle veut organiser ce centenaire des Miss, et ça, ça ne peut pas se faire comme ça. C’est un hold-up sur ma vie, sur Louis de Fontenay, sur l’image de Miss France que j’ai donnée pendant toute cette vie ! "

L’ancienne présidente du comité Miss France ne décolère pas. Elle va jusqu’à accuser Miss France 2002 d’avoir menti sur son âge au moment de son élection. "La moitié des gens qui étaient là ne voulaient pas qu’elle soit élue, parce qu’elle avait déjà 24 ans. Je pense aussi qu’elle avait peut-être un peu plus." Tricherie selon la femme de d’affaires de 88 ans ? "Apparemment, il y a une partie des gens et du jury qui étaient à l’élection qui ne la voulaient pas."

Une autre personne ne semble pas porter Sylvie Tellier dans son cœur, à savoir son propre beau-frère, alias Jean-Pascal Lacoste. "Je ne la supporte pas", a déclaré l’ancien candidat de la Star Ac’ et chroniqueur de Touche pas à mon poste. " On ne s’entend pas du tout, a expliqué l’ex de Jenifer aujourd’hui en couple avec Delphine Tellier. Il n’invitera d’ailleurs pas madame Miss France à son futur mariage. "Je ne l’apprécie pas parce qu’elle m’a jugé sans me connaître. Je ne la connais pas mais, quand j’ai rencontré sa sœur, ce n’était pas bien de sortir avec quelqu’un de la télé."