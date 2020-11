À cause de la pandémie de Covid-19, la Reine et le Prince, qui se sont mariés le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster, n'ont pas vu voir les enfants de Kate et William depuis de longues semaines. Le beau cliché prouve que cette attention les a beaucoup touchés. Le couple royal est actuellement confiné à Windsor.

73 ans de mariage, ça se fête ! Pour célébrer au mieux cet événement exceptionnel malgré les circonstances, les arrière-petits-enfants d'Elizabeth II et du prince Philip se sont retroussé les manches pour leur concocter un beau cadeauComme on peut le constater sur une photo officielle partagée par le Palais royal ce 19 novembre, George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans) ont sorti crayons et ciseaux pour créer une carte de voeux personnalisée.