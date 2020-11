"Ce que je possède, ce sont ces gars qui, sur une période de 35 ans, m’ont aidé d’une manière ou d’une autre à l’obtenir, raconte ainsi George Clooney au magazine GQ. J’ai dormi sur leur canapé quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent lorsque j’étais au plus bas. Ils m’ont aidé au fil des ans. Vous savez, sans eux, je n’aurais rien de tout ça.”

La star, aujourd'hui âgé de 59 ans, a d’abord pensé à mettre ses amis et cet argent sur son testament. “Nous étions tous très proches donc j’ai simplement pensé que si j’étais renversé par un bus, ils seraient tous dans le testament, a poursuivi le mari d'Amal et père des jumeaux Ella et Alexander. Mais pourquoi attendre d’être renversé par un bus?” George Clooney a finalement décidé de les remercier de son vivant en offrant à chacun cette somme rondelette d'un million de dollars. Comment? En cash! La star d'Urgences y a vu une certaines urgence... il les a invité un jour dans un restaurant et leur a remis l’argent contenu dans des sacs.

Comment se procurer 14 millions de billets incognito?

Mais comment récupérer cette somme en cash? Il n' a pas de secret pour le célèbre braqueur d'Ocean Eleven. L'acteur fait ses recherches et trouve une boutique dans le "Downtown de Los Angeles où vous pouvez avoir des palettes de cash", résume-t-il ainsi, toujours à GQ. Et, comme dans un film, George Clooney raconte avoir conduit un vieux van portant l'inscription "Fleuriste" sur la carrosserie. Ne parlant de son projet à personne, à part son assistant et quelques agents de sécurité "qui avaient la trouille", l'échange se fait et George Clooney repart avec 14 sacs rempli chacun d'un million de dollars en cash.